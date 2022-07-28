Роберто Фернандес рассказал об адаптации в России

Новичок «Динамо» Роберто Фернандес рассказал, как он ощущает себя в России.
«У меня пока нет много информации о России. Я приехал сюда впервые, но меня довольно сильно поразила Москва. Это большой город, как и вся ваша страна. В Москве меня поразило абсолютно всё. Как мне говорили, Россия огромна. Москва — отличный город, я впечатлён. Не могу сравнить Москву со столицей Парагвая, Асунсьоном.
После своего приезда сюда я посмотрел несколько игр чемпионата России по телевизору. Впечатления от первой тренировки очень хорошие, одноклубники приняли меня восхитительно», — сказал Фернандес в интервью клубной пресс-службе.
По итогам двух туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Динамо» набрало четыре очка, сыграв вничью с «Ростовом» (1:1) и победив московское «Торпедо» (4:0). В прошлом сезоне бело-голубые заняли третье место в Премьер-Лиге и стали финалистами Кубка России.
- 28 июля 2022
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