ЦСКА объявил о переходе Виктора Фелипе Мендеса
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ЦСКА анонсировал переход чилийского полузащитника «Унион Эспаньола» Виктора Фелипе Мендеса. Пресс-служба клуба выпустила специальный ролик, в котором объявила о трансфере.
Ранее стало известно, что ЦСКА и «Унион Эспаньола» согласовали все детали трансфера чилийского полузащитника Виктора Фелипе Мендеса.
В нынешнем сезоне Мендес принял участие в 15 встречах за «Унион Эспаньолу» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года. В декабре 2021 года он дебютировал за основную сборную Чили, на его счету сейчас два матча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2,3 млн.
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