ЦСКА объявил о переходе Виктора Фелипе Мендеса

ЦСКА анонсировал переход чилийского полузащитника «Унион Эспаньола» Виктора Фелипе Мендеса. Пресс-служба клуба выпустила специальный ролик, в котором объявила о трансфере.

Ранее стало известно, что ЦСКА и «Унион Эспаньола» согласовали все детали трансфера чилийского полузащитника Виктора Фелипе Мендеса.



В нынешнем сезоне Мендес принял участие в 15 встречах за «Унион Эспаньолу» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года. В декабре 2021 года он дебютировал за основную сборную Чили, на его счету сейчас два матча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2,3 млн.