Мостовой прокомментировал назначение главным тренером команды Медиалиги Fight Nights

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой прокомментировал своё назначение на пост главного тренера команды Fight Nights. Она выступает в Медиалиге.



«Мы давно дружим с Камилом Гаджиевым (создателем Fight Nights. — Прим. «Чемпионата»). Много раз пересекались в сфере как футбола, так и хоккея. Мне предложили идею окунуться в Медиалигу — мы решили сделать это», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Ранее сообщалось, что Мостовой станет главным тренером команды ММА-промоушена. Сам специалист говорил, что готов попробовать свои силы в Медиалиге, так как в профессиональные клубы его пока не зовут.

В новом сезоне две команды из Медиалиги могут сыграть в Кубке России.