Масалитин — о Мендесе в ЦСКА: опять легионер занимает место российского футболиста

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал переход в московский клуб чилийского полузащитника Виктора Фелипе Мендеса.



«Уверен, что Карраскаль и Медина помогут Мендесу с адаптацией в клубе, да и в России. Понятно, что ЦСКА нужен был опорник, но в плане развития клуба это большой минус. Видимо, с приходом чилийца Кучаев или Мухин присядут на лавку, а Ермаков больше не будет выходить на замену. Опять легионер занимает место российского игрока, который мог бы прогрессировать и развиваться.



Помните, когда пришёл Гбамен, первые несколько игр он был одним из лучших, а после команда провалилась, и Гбамена не было вообще видно. Надеюсь, что с Мендесом такого не будет. Надо посмотреть, как он вольётся в коллектив — лишь после этого можно будет о чём-то говорить», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.