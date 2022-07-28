Бывший тренер «Кроули Таун» обвиняется в расизме

Бывший тренер команды «Кроули Таун» из Второй лиги Англии Джон Йемс обвиняется в расизме. Тренер подозревается в том, что не менее 16 раз позволил себе непозволительные комментарии в адрес своих футболистов, сообщает The Guardian.



FA предъявила Йемсу обвинения в многочисленных нарушениях правил. Его обвиняют в ненадлежащем поведении, а также в расовой дискриминации.



«В период между 2019 и 2022 годом бывший менеджер «Кроули Таун» сделал 16 комментариев, нарушающих правила FA Е3.2», — сообщил представитель FA.



Йемс был отстранён от своей должности в мае 2022 года после того, как ему были предъявлены обвинения. Сообщается, что он называл игроков азиатского происхождения «террористами-смертниками», а также разделил раздевалку по расовой принадлежности. Йемс свою вину полностью отрицал.