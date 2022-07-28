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Алисон и Жота не успеют восстановиться к матчу с «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии

Алисон и Жота не успеют восстановиться к матчу с «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что команда не досчитается двух основных игроков в заявке перед матчем с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии, который должен состояться 30 июля. Речь идёт о голкипере Алисоне Бекере и вингере Диогу Жоте.

«Алисон и Диогу недоступны. Алисон тренировался сегодня больше, чем накануне, поэтому он сможет сыграть против «Фулхэма», — приводит слова Клоппа The Athletic.

Последний матч Алисон провёл ещё 12 июля, после чего пропустил следующие встречи из-за проблем с животом. Жота страдал из-за рецидива травмы подколенного сухожилия, полученной в конце прошлого сезона, и не участвовал ни в одном предсезонном матче. Также в субботней встрече не сыграет резервный вратарь Кивин Келлехер. Таким образом, на воротах у «Ливерпуля» в матче за Суперкубок будет стоять третий голкипер – 35-летний испанец Адриан.

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