Соломатин — о Мендесе в ЦСКА: не знаю, кто это и что это. Но в опорную зону игрок нужен
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Бывший футболист московского ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал переход полузащитника из Чили Виктора Фелипе Мендеса в армейский клуб.
«И близко не видел этого футболиста. Не знаю, кто это и что это. Но сейчас в опорную зону нам игрок нужен. Дай бог, чтобы Мендес усилил команду», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, после побед в матчах с екатеринбургским «Уралом» и «Сочи» армейцы набрали шесть очков и лидируют в Российской Премьер-Лиге после двух стартовых туров. В следующей игре, которая состоится в воскресенье, 31 июля, ЦСКА в гостях встретится с клубом «Пари Нижний Новгород».
По данным портала Transfermarkt, за переход Мендеса ЦСКА заплатил чилийскому клубу «Унион Эспаньола» € 2,5 млн.
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