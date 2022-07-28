Соломатин — о Мендесе в ЦСКА: не знаю, кто это и что это. Но в опорную зону игрок нужен

Бывший футболист московского ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал переход полузащитника из Чили Виктора Фелипе Мендеса в армейский клуб.

«И близко не видел этого футболиста. Не знаю, кто это и что это. Но сейчас в опорную зону нам игрок нужен. Дай бог, чтобы Мендес усилил команду», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, после побед в матчах с екатеринбургским «Уралом» и «Сочи» армейцы набрали шесть очков и лидируют в Российской Премьер-Лиге после двух стартовых туров. В следующей игре, которая состоится в воскресенье, 31 июля, ЦСКА в гостях встретится с клубом «Пари Нижний Новгород».

По данным портала Transfermarkt, за переход Мендеса ЦСКА заплатил чилийскому клубу «Унион Эспаньола» € 2,5 млн.