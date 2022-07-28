«Эвертон» подписал бывшего игрока молодёжной сборной Англии

22-летний полузащитник Дуайт Макнил перешёл в «Эвертон» из «Бёрнли».

Контракт подписан до конца июня 2027 года.

Сумма трансфера пока не разглашается.

На счету Макнила 16 матчей за молодёжные сборные Англии, он отметился одним забитым мячом.

За «Бёрнли» во всех турнирах полузащитник провёл 147 игр, забил семь голов и отдал 17 результативных передач.

«Я уже некоторое время являюсь фанатом Дуайта. Он невероятно талантливый, именно такой игрок нужен нашей команде, чтобы улучшить игру», — приводит слова главного тренера «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда официальный сайт «ирисок».

Напомним, в прошлом сезоне АПЛ клуб занял 16-е место. Новый чемпионат «Эвертон» начнёт 6 августа домашним матчем с лондонским «Челси».