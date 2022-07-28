В «Фенербахче» опровергли информацию, что клуб может вернуться к кандидатуре Дзюбы
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Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки прокомментировал информацию, согласно которой турецкий клуб может вернуться к кандидатуре экс-форварда «Зенита» Артёма Дзюбы. Ранее Metaratings сообщил, что в клубе рассматривают возможность подписания Дзюбы после вылета команды из Лиги чемпионов.
«Это неправда, что мы можем вернуться к варианту с подписанием Артёма Дзюбы, после вылета из Лиги Чемпионов. Его даже нет в нашем шорт-листа», — сказал Баки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Накануне, 27 июля, «Фенербахче» выбыл из квалификации Лиги чемпионов. В ответном матче 2-го квалификационного раунда турнира турецкий клуб уступил киевскому «Динамо» со счётом 1:2. По сумме двух матчей дальше прошли киевляне.
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