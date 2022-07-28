Матиас Весино станет игроком «Лацио»

Уругвайский полузащитник Матиас Весино станет футболистом римского «Лацио». Этим утром игрок подписал контракт, который будет действовать до июня 2025 года. Об этом сообщил на своей странице в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.



Весино перешёл в «Лацио» в качестве свободного агента. Минувший сезон игрок провёл за миланский «Интер», за который сыграл 23 матча, забив один мяч. Контракт с итальянским клубом у уругвайца истёк в июне, и руководство приняло решение его не продлевать.



Для «Лацио» Весино стал лишь вторым подписанием в это трансферное окно. Две недели назад клуб подписал португальского голкипера Луиша Машимиану, но руководство продолжает поиски основного вратаря после ухода Томаса Стракоши и Хосе Рейны. В данный момент скауты присматриваются к Кепе Аррисабалаге из лондонского «Челси», но препятствием перехода может стать высокая заработная плата игрока.

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