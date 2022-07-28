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Матиас Весино станет игроком «Лацио»

Матиас Весино станет игроком «Лацио»
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Уругвайский полузащитник Матиас Весино станет футболистом римского «Лацио». Этим утром игрок подписал контракт, который будет действовать до июня 2025 года. Об этом сообщил на своей странице в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

Весино перешёл в «Лацио» в качестве свободного агента. Минувший сезон игрок провёл за миланский «Интер», за который сыграл 23 матча, забив один мяч. Контракт с итальянским клубом у уругвайца истёк в июне, и руководство приняло решение его не продлевать.

Для «Лацио» Весино стал лишь вторым подписанием в это трансферное окно. Две недели назад клуб подписал португальского голкипера Луиша Машимиану, но руководство продолжает поиски основного вратаря после ухода Томаса Стракоши и Хосе Рейны. В данный момент скауты присматриваются к Кепе Аррисабалаге из лондонского «Челси», но препятствием перехода может стать высокая заработная плата игрока.

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