«Шериф» и «Торпедо» интересуются полузащитником «Химок» Главчичем

«Торпедо» и «Шериф» проявляют интерес к сербскому полузащитнику «Химок» Неманье Главчичу. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Оба клуба готовы взять игрока в аренду с правом выкупа.

25-летний Главчич перешёл в подмосковный клуб в январе этого года из хорватского клуба «Славен Белупо» за € 120 тыс.

В сезоне-2021/2022 полузащитник провёл за «Химки» 12 матчей, результативными действиями не отметился.

В новом чемпионате игрок вышел на замену во встрече первого тура с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1), на победный матч с клубом «Пари Нижний Новгород» (3:0) Главчич остался вне заявки.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 750 тыс.

Следующую игру «Химки» проведут в воскресенье, 31 июля, в гостях с «Ростовом».