«Фенербахче» объявил о переходе защитника «Марселя» Переса

Бразильский защитник Луан Перес покинет французский «Марсель» и перейдёт в стамбульский «Фенербахче». Обе команды достигли принципиального соглашения, и уже вечером игрок должен прилететь в Турцию, чтобы пройти медицинское обследование. После этого он завершит свой переход, сообщает официальная страница клуба в «Твиттере».
Таким образом, «Фенербахче» закрыл позицию в обороне после ухода южнокорейца Ким Мин Джэ в «Наполи» за сумму около € 20 млн. На игрока также претендовал французский «Ренн», но защитник принял решение перейти в неаполитанский клуб.
Минувший сезон Перес провёл в качестве игрока стартового состава «Марселя», выйдя на поле в 40 матчах. Но после решения руководства очистить состав из-за трансферов дорогих игроков, бразилец перестал входить в планы клуба.
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