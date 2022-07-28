«Фенербахче» объявил о переходе защитника «Марселя» Переса

Бразильский защитник Луан Перес покинет французский «Марсель» и перейдёт в стамбульский «Фенербахче». Обе команды достигли принципиального соглашения, и уже вечером игрок должен прилететь в Турцию, чтобы пройти медицинское обследование. После этого он завершит свой переход, сообщает официальная страница клуба в «Твиттере».



Таким образом, «Фенербахче» закрыл позицию в обороне после ухода южнокорейца Ким Мин Джэ в «Наполи» за сумму около € 20 млн. На игрока также претендовал французский «Ренн», но защитник принял решение перейти в неаполитанский клуб.



Минувший сезон Перес провёл в качестве игрока стартового состава «Марселя», выйдя на поле в 40 матчах. Но после решения руководства очистить состав из-за трансферов дорогих игроков, бразилец перестал входить в планы клуба.

Новость по теме В «Фенербахче» опровергли информацию, что клуб может вернуться к кандидатуре Дзюбы