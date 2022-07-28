Отец Романа Ерёменко: предложения у сына были только из Финляндии

Алексей Ерёменко, отец финского полузащитника Романа Ерёменко, прокомментировал подписание им контракта с клубом хельсинкским клубом ХИФК.
«Роман поддерживал форму с ХИФК, потом принял решение остаться в команде. У него были предложения, но только из Финляндии. Клубы из России им не интересовались, да и сам он не хотел возвращаться туда.
Конечно, для всех стало неожиданностью, что Роман вернулся в футбол. Но могу заверить, что его соглашение действует до конца сезона. Сын не хотел начинать играть за именитую команду и быть у всех на виду. В ноябре заканчивается его контракт с командой. Посмотрим, поможет ли он им сохранить прописку в Премьер-лиге и остался ли у него вкус к тренировкам и самому футболу», — сказал Алексей Ерёменко в интервью Sport24.
Напомним, в течение своей карьеры 35-летний Ерёменко выступал в итальянском «Удинезе», киевском «Динамо», казанском «Рубине», московских ЦСКА и «Спартаке» и в «Ростове».
- 28 июля 2022
-
21:26
-
21:21
-
21:09
-
21:06
-
20:54
-
20:52
-
20:40
-
20:38
-
20:25
-
20:16
-
20:13
-
19:56
-
19:53
-
19:47
-
19:30
-
19:18
-
19:14
-
19:12
-
19:02
-
18:50
-
18:42
-
18:27
-
18:19
-
18:19
-
18:15
-
18:11
-
17:56
-
17:51
-
17:46
-
17:30
-
17:24
-
17:20
-
17:06
-
17:00
-
16:54