Отец Романа Ерёменко: предложения у сына были только из Финляндии

Алексей Ерёменко, отец финского полузащитника Романа Ерёменко, прокомментировал подписание им контракта с клубом хельсинкским клубом ХИФК.

«Роман поддерживал форму с ХИФК, потом принял решение остаться в команде. У него были предложения, но только из Финляндии. Клубы из России им не интересовались, да и сам он не хотел возвращаться туда.

Конечно, для всех стало неожиданностью, что Роман вернулся в футбол. Но могу заверить, что его соглашение действует до конца сезона. Сын не хотел начинать играть за именитую команду и быть у всех на виду. В ноябре заканчивается его контракт с командой. Посмотрим, поможет ли он им сохранить прописку в Премьер-лиге и остался ли у него вкус к тренировкам и самому футболу», — сказал Алексей Ерёменко в интервью Sport24.

Напомним, в течение своей карьеры 35-летний Ерёменко выступал в итальянском «Удинезе», киевском «Динамо», казанском «Рубине», московских ЦСКА и «Спартаке» и в «Ростове».