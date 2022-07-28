Гулиев: боялся, что после драки с американцем повторится ситуация Кокорина и Мамаева

25-летний полузащитник подмосковных «Химок» Аяз Гулиев рассказал о своих опасениях после драки с американцем Майклом Коу весной 2019 года.
«Когда ситуация стала широко известной, решил, что нужно публично признать вину. Я же и вправду был виноват. До сих пор не могу понять, как я вообще мог такое сотворить — злюсь сам на себя. Бывает, проезжаю тот перекресток и думаю: «Вот тупой! Как можно было такое исполнить?!» Тогда только утихла история с Кокориным и Мамаевым. Переживал, что сценарий с тюрьмой может повториться. В голове было всё подряд — всё, кроме хороших мыслей», — рассказал Гулиев в интервью Sport24.
После происшествия конфликт был улажен. Коу, у которого в результате драки был сломан нос, заявил, что не имеет претензий к Гулиеву.
Напомним, Аяз является выпускником академии московского «Спартака». Помимо красно-белых, в Российской Премьер-Лиге Гулиев также выступал за махачкалинский «Анжи», «Ростов», тульский «Арсенал». С лета этого года играет за «Химки».
- 28 июля 2022
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