Клопп: качество женского Евро безумно высокое

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от проходящего сейчас в Англии женского чемпионата Европы.
«Должен сказать, я обожаю женский футбол, он превосходен. Качество турнира безумно высокое.
Англия невероятно хороша. Я видел три игры Германии, они тоже показывали отличный футбол. Это будет чудесный финал: две мощные команды встретятся друг с другом.
Я очень люблю Англию, но в этом матче моё сердце будет на стороне Германии. Финал на переполненном английскими фанатами «Уэмбли» будет настоящим испытанием для немок. Хотя небольшое преимущество благодаря игре дома будет у англичанок, у Германии всё же есть шанс.
Самое главное, что женский футбол показал своё лицо, это фантастически хорошая игра. В последние годы он развивается огромными темпами», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
Напомним, финал женского Евро состоится в воскресенье, 31 июля, в 19:00 мск. На «Уэмбли» встретятся сборные Англии и Германии.
- 28 июля 2022
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