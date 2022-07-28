Клопп: качество женского Евро безумно высокое

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от проходящего сейчас в Англии женского чемпионата Европы.

«Должен сказать, я обожаю женский футбол, он превосходен. Качество турнира безумно высокое.

Англия невероятно хороша. Я видел три игры Германии, они тоже показывали отличный футбол. Это будет чудесный финал: две мощные команды встретятся друг с другом.

Я очень люблю Англию, но в этом матче моё сердце будет на стороне Германии. Финал на переполненном английскими фанатами «Уэмбли» будет настоящим испытанием для немок. Хотя небольшое преимущество благодаря игре дома будет у англичанок, у Германии всё же есть шанс.

Самое главное, что женский футбол показал своё лицо, это фантастически хорошая игра. В последние годы он развивается огромными темпами», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, финал женского Евро состоится в воскресенье, 31 июля, в 19:00 мск. На «Уэмбли» встретятся сборные Англии и Германии.