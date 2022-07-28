«Валенсия» объявила о переходе полузащитника Лино из «Атлетико»

«Валенсия» объявила об аренде бразильского вингера Самуэла Лино, права на игрока принадлежат мадридскому «Атлетико». Игрок прошёл медицинское обследование в Турции, после чего подписал контракт до июня 2023 года.
«Я счастлив перейти в «Валенсию», такой великолепный клуб!» — сказал 22-летний бразилец на официальной презентации.
Лино перешёл в мадридский клуб летом 2022 года за € 6,5 млн и сразу был отдан в аренду, так как главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не рассчитывал на игрока в грядущем сезоне. Последние три года Лино провёл в португальском «Жил Висенте», за который сыграл 99 матчей, забив 26 мячей и отдав 5 результативных передач.
Это уже второе подписании «Валенсии» после прихода на тренерский мостик итальянца Дженнаро Гаттузо. Ранее к команде присоединялся в качестве свободного агента испанец Саму Кастильехо из «Милана».
- 28 июля 2022
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