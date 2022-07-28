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ЦСКА объявил о переходе полузащитника «Партизана» Зделара

ЦСКА объявил о переходе полузащитника «Партизана» Зделара
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Пресс-служба ЦСКА объявила о переходе сербского полузащитника Саши Зделара. 27-летний серб стал новичком армейцев.

«Братья, я горжусь быть здесь», — сказал Зделар в видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.

Ранее «Партизан», за который выступал футболист, объявил об уходе Зделара. Сообщалось, что в ближайшее время игрок должен приехать в Москву, чтобы уладить последние формальности.

Зделар принял участие в 197 матчах за «Партизан», забил шесть голов и отдал 21 результативную передачу. В составе клуба футболист дважды становился обладателем Кубка Сербии. Ранее Саша выступал в составе «Олимпиакоса», «Мальорки» и других команд. С 2016 года полузащитник вызывается в сборную Сербии.

ЦСКА стартовал в РПЛ с двух побед подряд.

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