На 81-м году жизни умер бывший капитан и тренер «Арсенала» Терри Нил

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте сообщил о смерти бывшего игрока команды Терри Нил в возрасте 80 лет. Североирландский футболист выступал за «канониров» в период с 1959 по 1970 годы, в которых сыграл в 275 матчах и забил 10 мячей.



Терри перешёл в «Арсенал» в возрасте 17 лет из валлийского «Бангор Сити» и уже в декабре 1960 года дебютировал в составе в матче с «Шеффилд Уэнсдей». Через два года игрок получил капитанскую повязку, став на тот момент самым молодым футболистом, которому покорилось это достижение.



На протяжении последующего десятилетия Нил был игроком стартового состава, после чего продолжил карьеру в «Халл Сити», где совмещал карьеру игрока с тренерской должностью. Уже в сентябре 1974 года он возглавил «Тоттенхэм» в качестве тренера, а через два года вернулся на «Хайбери», где в возрасте 34 лет взял на себя бразды правления лондонским «Арсеналом».