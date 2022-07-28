«Фенербахче» осудил фанатов, скандировавших фамилию Путина на матче с «Динамо» Киев

Пресс-служба «Фенербахче» опубликовала заявление в связи с инцидентом, произошедшим во время ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо». После того, как киевляне открыли счёт, фанаты турецкого клуба начали скандировать фамилию президента России Владимира Путина.



Турецкий клуб в заявлении напомнил, что выступал против военных конфликтов и сразу отреагировал на события 24 февраля 2022 года в Украине.



«Вне зависимости от причины поведения фанатов, «Фенербахче» не принимает такую реакцию. Но нечестно и несправедливо переносить её на всех болельщиков нашего клуба. Мы осуждаем тот факт, что наш клуб пытаются связать с политикой. И мы снова напоминаем общественности о нашей позиции, которая была выражена ещё давно», — говорится в заявлении.



Встреча закончилась победой «Динамо» со счётом 2:1 (д.в.). Киевляне вышли в следующий раунд квалификации.

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