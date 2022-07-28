В «Фатих Карагюмрюк» подтвердили переход Оздоева. Контракт подписан на два года
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Владелец турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма подтвердил переход полузащитника сборной России Магомеда Оздоева в команду.
«Магомед Оздоев действительно стал игроком нашего клуба. Контракт на два года», — сказал Хурма в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Турецкий клуб возглавляет чемпион мира — 2006 в составе сборной Италии Андреа Пирло.
С 1 июля Оздоев находился в статусе свободного агента, не подписав новый контракт с санкт-петербургским «Зенитом».
В сезоне-2021/2022 турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» финишировал восьмым.
За клуб выступают бывшие футболисты московского ЦСКА — нигерийский нападающий Ахмед Муса и турецкий защитник Джанер Эркин.
За сборную России у Оздоева 35 матчей и четыре гола.
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