В «Фатих Карагюмрюк» подтвердили переход Оздоева. Контракт подписан на два года

Владелец турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма подтвердил переход полузащитника сборной России Магомеда Оздоева в команду.

«Магомед Оздоев действительно стал игроком нашего клуба. Контракт на два года», — сказал Хурма в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Турецкий клуб возглавляет чемпион мира — 2006 в составе сборной Италии Андреа Пирло.

С 1 июля Оздоев находился в статусе свободного агента, не подписав новый контракт с санкт-петербургским «Зенитом».

В сезоне-2021/2022 турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» финишировал восьмым.

За клуб выступают бывшие футболисты московского ЦСКА — нигерийский нападающий Ахмед Муса и турецкий защитник Джанер Эркин.

За сборную России у Оздоева 35 матчей и четыре гола.