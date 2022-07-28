Новичок ЦСКА Зделар: Тошич и Натхо рассказывали о команде только положительное

Новичок московского ЦСКА, сербский полузащитник Саша Зделар дал первое интервью после перехода в команду.

«Первая мысль, которая у меня появилась, — что ЦСКА братский клуб “Партизана”. А ещё в ЦСКА играли и играют много сербов.



Часто разговаривал с Зораном Тошичем и Бибрасом Натхо об этой команде. Они рассказывали только положительное: «Не раздумывай, тебе нужно ехать в ЦСКА».



С Миланом Гайичем знали друг друга с детства, вместе выиграли молодёжный чемпионат мира.



Думаю, моей целью здесь станет вернуть клуб в Лигу чемпионов — туда, где он и должен быть», — рассказал футболист пресс-службе красно-синих.

В 2015 году сборная Сербии до 20 лет выиграла молодёжный чемпионат мира — в составе команды были Зделар (семь матчей на турнире) и Гайич (шесть матчей).