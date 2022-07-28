Французский защитник Жюль Кунде прокомментировал переход из «Севильи» в «Барселону». Ранее каталонский клуб объявил о договорённости с «Севильей» о трансфере футболиста.



«Важную роль в моём трансфере сыграл Хави. Мы с ним разговаривали несколько раз. Я был воодушевлён его речами. На мой взгляд, мы одинаково с ним смотрим на футбол.



Я хочу сделать всё, чтобы у меня было как можно больше игрового времени. Хочу успешно влиться в команду и играть ведущую роль.



Мне хочется выигрывать все турниры. Конечно, есть определённые цели, но ограничивать себя я не хочу. Я перехожу в великий клуб с отличными игроками», — цитирует Кунде пресс-служба «Барселоны».

23-летний Кунде — воспитанник «Бордо». За французскую команду защитник в 70 матчах забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В 2019 году Жюль перешёл в «Севилью» и с тех пор отличился девять раз и трижды отдал голевые передачи партнёрам в 133 играх. Соглашение между сторонами истекает через два года.