Гулиев: самая жесткая реакция после драки была от отца

25-летний полузащитник подмосковных «Химок» Аяз Гулиев рассказал о реакции отца на его участие в драке с американцем Майклом Коу весной 2019 года.

«Самая жесткая реакция была от отца. Родные узнали о драке из СМИ.



Как отреагировал отец? Ничего хорошего обо мне не сказал. Я просто молчал и слушал его — даже не мог ничего ответить. Понимал: всё, что он обо мне скажет — правда. Да и вообще, весь негатив в мою сторону был не на пустом месте. Я это прекрасно понимаю. Сам накосячил и принимал на себя обоснованный негатив», — рассказал Гулиев в интервью Sport24.

Гулиев перешёл в «Химки» этим летом, на поле в официальных матчах за новую команду пока не выходил. Его контракт с красно-чёрными подписан до конца июня 2024 года.