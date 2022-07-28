Гулиев: самая жесткая реакция после драки была от отца
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25-летний полузащитник подмосковных «Химок» Аяз Гулиев рассказал о реакции отца на его участие в драке с американцем Майклом Коу весной 2019 года.
«Самая жесткая реакция была от отца. Родные узнали о драке из СМИ.
Как отреагировал отец? Ничего хорошего обо мне не сказал. Я просто молчал и слушал его — даже не мог ничего ответить. Понимал: всё, что он обо мне скажет — правда. Да и вообще, весь негатив в мою сторону был не на пустом месте. Я это прекрасно понимаю. Сам накосячил и принимал на себя обоснованный негатив», — рассказал Гулиев в интервью Sport24.
Гулиев перешёл в «Химки» этим летом, на поле в официальных матчах за новую команду пока не выходил. Его контракт с красно-чёрными подписан до конца июня 2024 года.
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