Колосков: Дзюба — один из колоритных игроков РПЛ. Да и поступки у него бывают оригинальные
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о ситуации российского форварда Артёма Дзюбы. После ухода из «Зенита» по окончании прошлого сезона он остаётся свободным агентом.
«Удивлён, что Дзюба до сих пор без клуба. Артём — один из самых колоритных футболистов нашего чемпионата. Он умеет играть в футбол, может сказать что-нибудь интересное, да и поступки у него бывают оригинальные. Человек, который в центре внимания СМИ.
Я просто удивлён, что никому из клубов РПЛ он не пригодился. Может быть, как пишут, у него завышенные требования. Вся эта ситуация вызывает лишь удивление. Мне бы хотелось, чтобы Дзюба остался в России», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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