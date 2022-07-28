Пиняеву назначено консервативное лечение, операция не потребуется

17-летнему нападающему самарских «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву назначено консервативное лечение, проведение операции не потребуется.
«После многочисленных консультаций с квалифицированными отечественными и зарубежными специалистами было принято решение назначить Сергею консервативное лечение без операции. Примерный срок реабилитации Пиняева составит около полутора месяцев», — приводит слова начальника медицинского штаба «Крыльев Советов» Кюри Чачаева официальный сайт команды.
Ранее Пиняев был госпитализирован, после чего у него выявили пневмоторакс.
Сергей является самым молодым российским игроком в истории юниорской сборной — он дебютировал за команду до 16 лет в 13 лет и 9 месяцев.
Также Пиняев стал самым молодым игроком, когда-либо забивавшим в ФНЛ — он отличился в матче с омским «Иртышом» в 15 лет.
- 28 июля 2022
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