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Пиняеву назначено консервативное лечение, операция не потребуется

Пиняеву назначено консервативное лечение, операция не потребуется
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17-летнему нападающему самарских «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву назначено консервативное лечение, проведение операции не потребуется.

«После многочисленных консультаций с квалифицированными отечественными и зарубежными специалистами было принято решение назначить Сергею консервативное лечение без операции. Примерный срок реабилитации Пиняева составит около полутора месяцев», — приводит слова начальника медицинского штаба «Крыльев Советов» Кюри Чачаева официальный сайт команды.

Ранее Пиняев был госпитализирован, после чего у него выявили пневмоторакс.

Сергей является самым молодым российским игроком в истории юниорской сборной — он дебютировал за команду до 16 лет в 13 лет и 9 месяцев.

Также Пиняев стал самым молодым игроком, когда-либо забивавшим в ФНЛ — он отличился в матче с омским «Иртышом» в 15 лет.

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