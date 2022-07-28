Марио Гаспар покидает «Вильярреал», проведя в клубе 15 лет

31-летний защитник Марио Гаспар покидает испанский «Вильярреал», сообщает официальный сайт клуба.
Он провёл в командах «жёлтой субмарины» 15 сезонов.
Вместе с клубом Гаспар выиграл Лигу Европы в сезоне-2020/2021.
Защитник провёл 424 игры за «Вильярреал», забив 11 голов и сделав 23 результативные передачи. По количеству матчей за команду он уступает только Ману Тригеросу и Бруно Сориано — у них по 425 игр за «жёлтую субмарину».
Гаспар дебютировал в Ла Лиге в марте 2009 года во встрече с мадридским «Атлетико».
На его счету также три матча за сборную Испании, в которых он забил два мяча.
Напомним, в прошлом сезоне Ла Лиги «Вильярреал» занял седьмое место и сыграет в квалификации Лиги конференций.
Первый матч нового чемпионата «жёлтая субмарина» проведёт 13 августа с «Вальядолидом».
- 29 июля 2022
-
00:32
-
00:28
-
00:23
-
00:15
-
00:12
- 28 июля 2022
-
23:59
-
23:42
-
23:40
-
23:28
-
23:26
-
23:13
-
23:12
-
22:47
-
22:45
-
22:38
-
22:35
-
22:19
-
22:19
-
22:15
-
22:07
-
21:50
-
21:45
-
21:42
-
21:26
-
21:21
-
21:09
-
21:06
-
20:54
-
20:52
-
20:40
-
20:38
-
20:25
-
20:16
-
20:13
-
19:56