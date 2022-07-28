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Марио Гаспар покидает «Вильярреал», проведя в клубе 15 лет

Марио Гаспар покидает «Вильярреал», проведя в клубе 15 лет
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31-летний защитник Марио Гаспар покидает испанский «Вильярреал», сообщает официальный сайт клуба.

Он провёл в командах «жёлтой субмарины» 15 сезонов.

Вместе с клубом Гаспар выиграл Лигу Европы в сезоне-2020/2021.

Защитник провёл 424 игры за «Вильярреал», забив 11 голов и сделав 23 результативные передачи. По количеству матчей за команду он уступает только Ману Тригеросу и Бруно Сориано — у них по 425 игр за «жёлтую субмарину».

Гаспар дебютировал в Ла Лиге в марте 2009 года во встрече с мадридским «Атлетико».

На его счету также три матча за сборную Испании, в которых он забил два мяча.

Напомним, в прошлом сезоне Ла Лиги «Вильярреал» занял седьмое место и сыграет в квалификации Лиги конференций.

Первый матч нового чемпионата «жёлтая субмарина» проведёт 13 августа с «Вальядолидом».

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