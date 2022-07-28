Вратарь женской сборной Англии рассказала о сообщении от Давида де Хеа

Голкипер женской сборной Англии Мэри Ирпс рассказала, что её с выходом в финал чемпионата Европы поздравил вратарь сборной Испании и «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа. По словам англичанки, она получила поздравительное сообщение от испанца.



В полуфинале сборная Англии разгромила Швецию со счётом 4:0. Теперь в финале турнира англичанки встретятся с немками, которые обыграли сборную Франции со счётом 2:1. Ирпс выступает за «Манчестер Юнайтед».



«Очевидно, что в «Манчестер Юнайтед» де Хеа очень поддерживает футболисток. Мы с ним иногда общаемся. Он направил мне сообщение и поздравил. Мы с ним иногда переписываемся о результатах, выступлении. Всегда приятно ощущать его поддержку.



Я думаю, что для вратаря очень важно развивать собственный стиль, ведь не всё работает. Можно увидеть что-то по ТВ, но это может не сработать. У каждого из нас свои сильные стороны», — цитирует Ирпс YahooSports.

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