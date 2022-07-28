Вратарь женской сборной Англии рассказала о сообщении от Давида де Хеа

Голкипер женской сборной Англии Мэри Ирпс рассказала, что её с выходом в финал чемпионата Европы поздравил вратарь сборной Испании и «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа. По словам англичанки, она получила поздравительное сообщение от испанца.
В полуфинале сборная Англии разгромила Швецию со счётом 4:0. Теперь в финале турнира англичанки встретятся с немками, которые обыграли сборную Франции со счётом 2:1. Ирпс выступает за «Манчестер Юнайтед».
«Очевидно, что в «Манчестер Юнайтед» де Хеа очень поддерживает футболисток. Мы с ним иногда общаемся. Он направил мне сообщение и поздравил. Мы с ним иногда переписываемся о результатах, выступлении. Всегда приятно ощущать его поддержку.
Я думаю, что для вратаря очень важно развивать собственный стиль, ведь не всё работает. Можно увидеть что-то по ТВ, но это может не сработать. У каждого из нас свои сильные стороны», — цитирует Ирпс YahooSports.
У каких футболистов самые огромные отступные?
- 29 июля 2022
-
00:32
-
00:28
-
00:23
-
00:15
-
00:12
- 28 июля 2022
-
23:59
-
23:42
-
23:40
-
23:28
-
23:26
-
23:13
-
23:12
-
22:47
-
22:45
-
22:38
-
22:35
-
22:19
-
22:19
-
22:15
-
22:07
-
21:50
-
21:45
-
21:42
-
21:26
-
21:21
-
21:09
-
21:06
-
20:54
-
20:52
-
20:40
-
20:38
-
20:25
-
20:16
-
20:13
-
19:56