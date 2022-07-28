Агент: Лаксальт восстановился и не собирается покидать «Динамо»
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Ариэль Красоуски, агент защитника московского «Динамо» и сборной Уругвая Диего Лаксальта, рассказал о восстановлении и планах игрока.
«Диего полностью восстановился от травмы и готов играть. Что касается его судьбы, то у него нет планов покинуть «Динамо». Ему нравятся город и клуб», — сказал агент в интервью Sport24.
29-летний Лаксальт перешёл в стан бело-голубых прошлым летом из «Милана» за € 3,5 млн. Его контракт с «Динамо» действует до конца июня 2024 года.
За московский клуб у Лаксальта 16 матчей, результативными действиями он не отметился.
За сборную Уругвая у защитника 24 игры.
Напомним, в сезоне-2021/2022 «Динамо» финишировало в Российской Премьер-Лиге на третьем месте.
После двух туров нового чемпионата у бело-голубых четыре очка.
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