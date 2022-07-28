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Бывший советник Федуна похвалил «Спартак» за отказ от Черышева

Бывший советник Федуна похвалил «Спартак» за отказ от Черышева
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Франко Камоцци, бывший советник владельца и президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию, согласно которой московский клуб дважды отклонил предложение подписать полузащитника Дениса Черышева. Ранее сообщалось, что москвичам предлагали его дважды, но клуб не захотел подписывать контракт с игроком.

«Если «Спартак» действительно дважды отказался от услуг Дениса Черышева, значит, у клуба есть другие идеи. Они заслуживают уважения за наличие других вариантов и идей. Нужен ли Черышев «Спартаку»? Это решает только клуб, его руководство. Если Черышева всё ещё нет в «Спартаке», значит, он им не нужен, клуб не видит необходимости в нём», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В настоящее время Черышев является свободным агентом. У него истёк контракт с «Валенсией», после чего он покинул команду.

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