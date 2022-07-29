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ФИФА наказала Шотландию и Уэльс за поведение болельщиков на матче с Украиной

ФИФА наказала Шотландию и Уэльс за поведение болельщиков на матче с Украиной
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Уэльс и Шотландия были наказаны за поведение болельщиков во время стыковых матчей квалификации чемпионата мира 2022 года, сообщает пресс-служба ФИФА. Шотландия заплатит € 2 тыс. за то, что фанаты жгли файеры. А Федерация футбола Уэльса заплатит € 15,5 тыс. за файеры и то, что болельщики выбегали на поле.

В полуфинале стыков сборная Украины обыграла Шотландию со счётом 3:1. Но пробиться в финальную стадию чемпионата мира 2022 года украинцам не удалось. В финале стыкового турнира команда уступила Уэльсу со счётом 0:1.

Стыковые матчи украинской сборной были перенесены на лето из-за политических событий. Некоторые политики предлагали отправить команду из Украины на чемпионат мира в Катар без участия в стыках.

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