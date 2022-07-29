«Зенит» пригласил бразильскую звезду соцсетей в Санкт-Петербург

СММ-служба «Зенита» пригласила популярного бразильского блогера Ирана Ферейру в Санкт-Петербург. Сине-бело-голубые обратились к 20-летней звезде соцсетей, у которого уже более 20 млн подписчиков.



«Приезжай к нам в Санкт-Петербург», — написала СММ-служба «Зенита».

Обращение российского клуба у себя в сториз выложил сам Ферейра. Судя по реакции парня, он был очень тронут вниманием команды из Петербурга.



Весной 2022 года стало известно, что «Васко да Гама», за который болеет блогер, организовал ему перелёт в Рио-де-Жанейро. Там Ферейре устроили экскурсию по базе и познакомили с игроками. Кроме того, он посетил очередной матч команды и стал гостем подкаста.

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда из Санкт-Петербурга выиграла четыре последних розыгрыша РПЛ.