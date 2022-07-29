Габулов: желаю Черчесову успехов, чтобы в этом сезоне он представлял Россию в ЛЧ

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов высказался о проходе венгерского «Ференцвароша», который возглавляет Станислав Черчесов, в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

«Это нормальная рабочая ситуация, которая подчеркивает высокий класс команды «Ференцвароша», характер и дух победителя и всецело характеризует главного тренера. Станислав Саламович Черчесов всегда отличается страстью побеждать. Несмотря на сложности, которые возникли в первом матче, «Ференцварош» достиг успеха с очевидным преимуществом во втором матче.

Отличный результат, но команде Станислава Саламовича предстоит ещё два противостояния, чтобы пробиться в группу. Желаю Станиславу Саламовичу успехов, чтобы в этом сезоне он представлял Россию в Лиге чемпионов. Как минимум, на групповом этапе», — приводит слова Габулова «Матч ТВ».

Напомним, во втором раунде подопечным Черчесова противостоял словацкий «Слован». В домашней встрече венгерский клуб потерпел поражение 1:2, а в ответной игре сумел крупно победить – 4:1.

Черчесов обратился к футболистам «Ференцвароша» после победы над «Слованом».