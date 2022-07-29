Забитый мяч Головина и другие яркие моменты встречи «Саутгемптон» — «Монако»

В среду, 27 июля, состоялся товарищеский матч, в котором английский «Саутгемптон» в одноимённом городе на стадионе «Сент-Мэри» принимал «Монако». Встреча завершилась победой хозяев – 3:1.
Счёт в матче открыл 26-летний российский полузащитник «Монако» Александр Головин, поразивший ворота голкипера «святых» точным ударом в ближний угол на 39-й минуте. Однако во втором тайме игроки хозяев сумели не только сравнять счёт усилиями Адама Армстронга, но и выйти вперёд благодаря голам Стюарта Армстронга и Джеймса Уорд-Прауса. Забитый мяч Головина остался единственным для «монегасков» в этом матче, а сам автор гола был заменён на Кевина Фолланда на 78-й минуте.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с видеообзором встречи «Саутгемптон» — «Монако»:
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Уже во вторник, 2 августа, «Монако» сыграет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА с нидерландским ПСВ Эйндховен.
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