Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Забитый мяч Головина и другие яркие моменты встречи «Саутгемптон» — «Монако»

Забитый мяч Головина и другие яркие моменты встречи «Саутгемптон» — «Монако»
Комментарии

В среду, 27 июля, состоялся товарищеский матч, в котором английский «Саутгемптон» в одноимённом городе на стадионе «Сент-Мэри» принимал «Монако». Встреча завершилась победой хозяев – 3:1.

Счёт в матче открыл 26-летний российский полузащитник «Монако» Александр Головин, поразивший ворота голкипера «святых» точным ударом в ближний угол на 39-й минуте. Однако во втором тайме игроки хозяев сумели не только сравнять счёт усилиями Адама Армстронга, но и выйти вперёд благодаря голам Стюарта Армстронга и Джеймса Уорд-Прауса. Забитый мяч Головина остался единственным для «монегасков» в этом матче, а сам автор гола был заменён на Кевина Фолланда на 78-й минуте.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с видеообзором встречи «Саутгемптон» — «Монако»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Уже во вторник, 2 августа, «Монако» сыграет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА с нидерландским ПСВ Эйндховен.

Новость по теме
В «Монако» высказались о будущем Александра Головина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022