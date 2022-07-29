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«Лацио» потерпел разгромное поражение от выбывшего в Серию B «Дженоа»

«Лацио» потерпел разгромное поражение от выбывшего в Серию B «Дженоа»
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В рамках подготовки к новому сезону итальянские «Дженоа» и «Лацио» провели товарищеский матч, который завершился победой генуэзцев со счётом 4:1.

«Грифоны» повели уже на 5-й минуте после гола центрфорварда Массимо Коды. Римлянам удалось восстановил равенство на 14-й минуте, когда отличился нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле, однако вскоре Кода оформил дубль и снова вывел «Дженоа» вперёд. На перерыв команды ушли с минимальным разрывом в счёте.

Перед вторым таймом наставник «Лацио» Маурицио Сарри произвёл сразу девять замен, тогда как его оппонент, немецкий главный тренер «Дженоа» Александер Блессин, сделал изменения в составе лишь по истечении часа игры. К этому моменту его команда забила ещё дважды: на 51-й минуте Кода сделал хет-трик, а исландский хавбек Альберт Гудмундссон реализовал пенальти – 4:1.

Смотрите видеообзор матча «Дженоа» – «Лацио» на «Чемпионате»:

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Напомним, в прошлом сезоне «Лацио» занял в Серии А пятое место, квалифицировавшись в групповой этап Лиги Европы, а «Дженоа» завершил выступления на предпоследнем, 19-м месте, и выбыл в Серию Б.

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