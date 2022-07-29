Жигулёв: Абаскаль – это тренер, который хочет доминировать, играть в атаку

26-летний российский полузащитник Илья Жигулёв, проходивший этим летом просмотр в московском «Спартаке», поделился мнением об испанском наставнике красно-белых Гильермо Абаскале.
«Абаскаль — это тренер, который хочет доминировать, играть в атаку, быстро возвращать мяч после потери, прессинговать, чтобы у его команды мяч всегда был под контролем. Тренировки — интенсивные, много коротких игр на быстроту и мышление.
Он живёт тренировками. Например, во время двусторонок находится не сбоку поля, а прям внутри — как судья, можно сказать. Говорит, что так ему удобнее понимать и чувствовать все моменты. Насколько знаю, он встаёт в 6 утра, чтобы быть готовым к работе. Повторюсь, он живёт футболом, командой. Дай бог ему удачи», — приводит слова Жигулёва «Матч ТВ».
Напомним, что Жигулёв не подписал полноценный контракт с московским «Спартаком». Его последним клубом был польский «Заглембе».
Мостовой отреагировал на назначение в «Спартак» Абаскаля.
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