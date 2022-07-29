Зделар назвал свои самые сильные качества и высказался о своих целях в ЦСКА

27-летний сербский опорный хавбек Саша Зделар, накануне перешедший в московский ЦСКА из «Партизана», рассказал о своих сильных качествах на поле и назвал свои цели в клубе.
«Можно ли сказать, что физика и выносливость мои самые сильные качества исходя из количества проведённых матчей? Да, действительно, это одни из моих самых сильных качеств. За последние годы я провёл много матчей. И я хочу начать играть за ПФК ЦСКА как можно скорее, чтобы помочь команде на поле.
Какие цели ставлю здесь? Моя цель — вернуть клуб туда, где он и должен быть. Я всё сделаю, чтобы помочь команде, и, надеюсь, команда поможет мне, и вместе мы сможем завоевать трофеи, о которых мне рассказывал Зоран Тошич», — приводит слова Зделара пресс-служба красно-синих на официальном сайте клуба.
Согласно данным портала Transfermarkt, переход Зделара обошёлся ЦСКА в € 500 тыс. Он подписал контракт до 30 июня 2025 года.
У каких футболистов самые огромные отступные?
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