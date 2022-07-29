Самый возрастной автор гола в чемпионате России рассказал, как играет в футбол в 61 год

Российский нападающий Сергей Наталушко, являющийся автором самого возрастного гола в чемпионате России, рассказал, как продолжает играть в футбол в 61 год.
«Просто веду такой образ жизни. Не буду играть — буду бегать, плавать, ещё как-то двигаться. Сейчас, правда, трудновато. После прививки от ковида в прошлом году стали суставы на ногах больше болеть — не знаю, совпадение или нет. Иногда подводят в нужный момент.
Когда последний раз выходил на поле? Три дня назад ездил на первенство России среди ветеранов 60+, за команду Чувашии играл. До этого были две игры напряжённые — на первенство области и на город. За неделю три матча на синтетике. Не рассчитал сил. Мышцы не выдержали — надорвал заднюю поверхность бедра. Всё-таки возраст даёт о себе знать. Теперь три недели отдыхать. Поплаваю побольше — Волга в 10 минутах ходьбы от меня. В этом году только на город забивал. А на область пока никак. Правда, и провёл там всего 3-4 игры. Да и уровень немного другой, не ветеранский.
Почти все партнёры во внуки годятся! На область играю не за Камышин, а за родной Николаевск, небольшой райцентр — он на другой стороне Волги находится. Так там процентов 60-70 пацаны по 17-19 лет. Не сказать, что уровень прямо профессиональный, но они банально здоровее, быстрее меня. Я там лет восемь тренером работал, а потом руководители попросили: «Помоги». Мне кажется, что уже не очень помогаю, а они говорят: нормально», — сказал Наталушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полное интервью с Сергеем Наталушко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Самые возрастные тренеры в футболе.
- 29 июля 2022
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