Агент Сафонов: может, Дзюба решит закончить с футболом. Человек на жизнь уже заработал

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался о том, почему экс-нападающий «Зенита» и национальной сборной Артём Дзюба до сих пор не подписал контракт ни с одним из клубов России или зарубежья.
«С Дзюбой сложно что-то утверждать наверняка. Может, он останется в «Рубине», а может, вообще решит закончить с футболом. Человек себе на жизнь уже заработал, поэтому на него нынешняя ситуация сильно не давит. В РПЛ не все готовы потянуть его контракт, думаю, он знает себе цену и рассчитывает получать в районе 2-2,5 млн евро за сезон. С другой стороны, я не исключаю, что он проведет год в «Рубине» и готов играть за 300 тысяч евро. Почему бы ему не помочь Слуцкому, с которым он в хороших отношениях? Дзюба давно всем все доказал, поэтому выступление в Первой лиге не сильно ударит по его амбициям», – приводит слова Сафонова «Матч ТВ».
33-летний Артём Дзюба провёл 55 матчей за сборную России и забил 30 голов. В 2022 году у него завершился контракт с петербургским «Зенитом». В футболке сине-бело-голубых нападающий принял участие в общей сложности в 249 играх и отметился 108 забитыми мячами.
- 29 июля 2022
-
03:33
-
03:23
-
03:15
-
02:51
-
02:45
-
02:40
-
02:37
-
02:15
-
02:09
-
01:52
-
01:48
-
01:36
-
01:21
-
01:15
-
00:51
-
00:32
-
00:28
-
00:23
-
00:15
-
00:12
- 28 июля 2022
-
23:59
-
23:42
-
23:40
-
23:28
-
23:26
-
23:13
-
23:12
-
22:47
-
22:45
-
22:38
-
22:35
-
22:19
-
22:19
-
22:15
-
22:07