Агент Сафонов: может, Дзюба решит закончить с футболом. Человек на жизнь уже заработал

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался о том, почему экс-нападающий «Зенита» и национальной сборной Артём Дзюба до сих пор не подписал контракт ни с одним из клубов России или зарубежья.



«С Дзюбой сложно что-то утверждать наверняка. Может, он останется в «Рубине», а может, вообще решит закончить с футболом. Человек себе на жизнь уже заработал, поэтому на него нынешняя ситуация сильно не давит. В РПЛ не все готовы потянуть его контракт, думаю, он знает себе цену и рассчитывает получать в районе 2-2,5 млн евро за сезон. С другой стороны, я не исключаю, что он проведет год в «Рубине» и готов играть за 300 тысяч евро. Почему бы ему не помочь Слуцкому, с которым он в хороших отношениях? Дзюба давно всем все доказал, поэтому выступление в Первой лиге не сильно ударит по его амбициям», – приводит слова Сафонова «Матч ТВ».



33-летний Артём Дзюба провёл 55 матчей за сборную России и забил 30 голов. В 2022 году у него завершился контракт с петербургским «Зенитом». В футболке сине-бело-голубых нападающий принял участие в общей сложности в 249 играх и отметился 108 забитыми мячами.