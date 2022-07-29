Источник: Шомуродов в ближайшее время покинет «Рому». Он не поехал на игру с «Тоттенхэмом»

27-летний узбекский нападающий Эльдор Шомуродов, известный по выступлениям в чемпионате России за «Ростов», уже в ближайшее время может покинуть итальянскую «Рому», сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Championat.Asia.
Представитель агентства игрока Кахор Муминов отметил, что игрок не отправится с клубом на предстоящий товарищеский матч с лондонским «Тоттенхэм Хотспур». «Это согласованное с клубом действие, связанное с тем, что Эльдор в ближайшее время сменит команду. Будет ли это аренда или постоянный трансфер, пока непонятно», — сообщил Муминов.
Напомним, Шомуродов ушёл из «Ростова» в октябре 2020 года, перейдя в итальянский «Дженоа» за € 9 млн. Уже следующим летом он перебрался в «Рому» за € 18 млн, подписав контракт до 30 июня 2026 года. Под руководством Жозе Моуринью в римском клубе узбекский форвард провёл 40 матчей во всех турнирах, отметившись пятью голами и шестью результативными передачами.
Гол Шомуродова помог «Роме» победить «Лечче» в Кубке Италии.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 29 июля 2022
-
04:54
-
04:48
-
04:44
-
04:35
-
04:30
-
04:17
-
04:14
-
04:05
-
03:54
-
03:51
-
03:38
-
03:33
-
03:23
-
03:15
-
02:51
-
02:45
-
02:40
-
02:37
-
02:15
-
02:09
-
01:52
-
01:48
-
01:36
-
01:21
-
01:15
-
00:51
-
00:32
-
00:28
-
00:23
-
00:15
-
00:12
- 28 июля 2022
-
23:59
-
23:42
-
23:40
-
23:28