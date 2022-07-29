Индзаги: у «Интера» и так лучшая атака, а с возвращением Лукаку станет ещё вариативнее

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги рассказал о ключевых летних трансферах «нерадзурри» и акцентировал внимание на задаче выиграть Серию А.
«Мы отлично провели прошлый сезон, но нам не хватило малого, чтобы сделать его потрясающим – двух очков для Скудетто. Постараемся достичь цели в следующем чемпионате. Переход Лукаку очень важен для нас. Сам он полон энтузиазма и желания проявить себя. Здорово, что «Интер» вернул Ромелу. У нас и в прошлом сезоне была лучшая атака, а с Лукаку она станет ещё вариативнее, появится больше решений. Другое значимое усиление для нас – Мхитарян, который забивал за «Рому» моим командам, как «Лацио», так и «Интеру», – цитирует Индзаги Dazn.
В сезоне-2021/22 «Интер» занял второе место в чемпионате Италии, уступив в борьбе за чемпионство «Милану». Команды разделили два очка. Подопечные Симоне Индзаги забили в Серии А больше всех – 84 мяча. Вторым по результативности стал «Лацио» (77), третьим – «Наполи» (74).
Как футболисты шантажируют свои клубы при трансферах?
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