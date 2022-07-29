Глава судей РФС объяснил, почему в РПЛ не нужно приглашать иностранных арбитров

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев высказался на тему возможного приглашения иностранных арбитров для работы на матчах Российской Премьер-Лиги.

«Приглашение иностранных судей не на системной основе взаимного обмена, с одной стороны, унижает РФС и российский футбол. Будто мы сами не можем справиться с этой проблемой. Тем более, что мы справляемся, тратим огромные ресурсы. Просто нужно время, чтобы судейство на системном уровне поменялось и улучшилось.

С другой стороны, приглашение иностранных судей на разовой основе — на мой взгляд, неправильно. Мы также можем предложить командам пригласить игрока на один-два матча. Как к этому отнесутся клубы? Откуда они поймут, что футболист придет и ответственно отработает в матче и покажет свой класс? Точно также и судьями.

Плюс надо понимать, что из-за того, что во всех лигах есть VAR, судьи задействованы очень плотно. Как и у нас. Арбитр один тур в поле, другой — на VAR. Когда они к нам смогут приехать? Ну суперкачественные арбитры. Они все востребованы в своих лигах. Также возникает вопрос дисбаланса в зарплатах и прочее», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

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