Агент: Черышева можно подписать за небольшие деньги, но сомневаюсь, что он поедет в Россию

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о Денисе Черышеве и рассказал о том, что несколько лет назад полузащитником предметно интересовался московский «Спартак».



«Сильно сомневаюсь, что Черышев захочет сейчас ехать в Россию. Главная его проблема хорошо всем известна – травмы. Черышев хороший игрок, на чемпионате мира выдал свою лучшую игру. На месте его агента тогда нужно было договариваться о жирном контракте с топовым клубом РПЛ, подписываться на пять лет сразу. Это был идеальный момент для заключения самого выгодного контракта в карьере – на 2,5-3 млн евро в год он тогда спокойно мог рассчитывать. Знаю, что ещё раньше, когда Карпин был в «Спартаке», его очень хотели подписать. Сейчас для игрока время уже ушло. Он никогда не был дорогим игроком, его контракты в Испании были весьма скромными. Думаю, сейчас тоже его можно подписать за не самые большие деньги», – приводит слова Сафонова «Матч ТВ».



Напомним, 31-летний российский полузащитник Денис Черышев все годы карьеры проводит в Испании. До недавнего времени он выступал за «Валенсию» (в общей сложности 121 матч и 11 голов). В июле 2022 года он стал свободным агентом. Ранее Черышев был игроком мадридского «Реала», а также «Севильи» и «Вильярреала». У него 33 игры и 12 мячей за сборную России.