Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Автор самого возрастного гола РПЛ рассказал, как живёт на пенсию в 20 тыс. рублей

Автор самого возрастного гола РПЛ рассказал, как живёт на пенсию в 20 тыс. рублей
Комментарии

Экс-нападающий камышинского «Текстильщика» и подмосковного «Сатурна» Сергей Наталушко, в 2000 году ставший самым возрастным автором гола в истории чемпионата России (39 лет и 247 дней), рассказал о жизни после футбольной карьеры, режиме дня и пенсии.

«Знаете, мне нравится такой образ жизни. Утром зарядка, вечером – тренировка. Беру мяч и иду в стенку побить, пожонглировать. Никого не напрягаю – сам тренируюсь. Пенсия небольшая, 20 тысяч. Приходится ли себя ограничивать? А в чём? За питанием стараюсь следить – это один из главных факторов для спортсмена. А всё остальное – в пределах допустимого.

Пока играл, какие-то деньги водились, но не накопил. Жёнам машины покупал, квартиры оставлял. Ребята одалживали и не возвращали. А дальше уже футбол не кормил. Жил, как обычные, простые люди», – сказал Наталушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Сергеем Наталушко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

Роберто Карлосу 48 лет, он вернулся на поле и забил! Сыграл в английской глубинке за паб Роберто Карлосу 48 лет, он вернулся на поле и забил! Сыграл в английской глубинке за паб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022