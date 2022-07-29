Автор самого возрастного гола РПЛ рассказал, как живёт на пенсию в 20 тыс. рублей

Экс-нападающий камышинского «Текстильщика» и подмосковного «Сатурна» Сергей Наталушко, в 2000 году ставший самым возрастным автором гола в истории чемпионата России (39 лет и 247 дней), рассказал о жизни после футбольной карьеры, режиме дня и пенсии.
«Знаете, мне нравится такой образ жизни. Утром зарядка, вечером – тренировка. Беру мяч и иду в стенку побить, пожонглировать. Никого не напрягаю – сам тренируюсь. Пенсия небольшая, 20 тысяч. Приходится ли себя ограничивать? А в чём? За питанием стараюсь следить – это один из главных факторов для спортсмена. А всё остальное – в пределах допустимого.
Пока играл, какие-то деньги водились, но не накопил. Жёнам машины покупал, квартиры оставлял. Ребята одалживали и не возвращали. А дальше уже футбол не кормил. Жил, как обычные, простые люди», – сказал Наталушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полное интервью с Сергеем Наталушко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ
- 29 июля 2022
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