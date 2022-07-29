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Глава судей РФС рассказал, как судьи трактуют офсайды без виртуальных линий

Глава судей РФС рассказал, как судьи трактуют офсайды без виртуальных линий
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Глава Департамента судейства РФС Павел Каманцев раскрыл, как судьи определяют офсайд без виртуальных линий.

«VAR работает у нас в ограниченном временном отрезке, и сейчас пока не имеет технических средств для (начертания) визуальных линий.

Мы исходим из того, что нужно иметь очевидное визуальное доказательство. Не то, когда мы потом уже можем аккуратно с помощью графики расчертить прямоугольник и сказать: «Да, находился-находился (в офсайде)». А по ходу игры.

Если выходит, что момент не вполне очевидный, то даем инструкции (VAR) не вмешиваться. Потому что да, с одной стороны, в этой ситуации вмешательство могло быть верным. Департамент установил, а инспектор поддержал, что была ошибка у ассистента, был офсайд. Это всё понятно. Но если мы дадим такие тонкие инструкции, то в следующем моменте в спешке, на эмоциях и на том адреналине, который есть во время игры, может быть принято неверное решение.

Поэтому сейчас работаем базово — решение ассистента главное. Если есть очевидное доказательство — например, визуально с помощью разметки на поле мы четко видим, что один игрок находится ближе к определённой линии. И на этой основе можно сделать очевидный фотофакт, тогда, да, (VAR) может вмешаться. Показать этот фотофакт или принять решение. Если нет таких очевидных доказательств, то — (судьи-VAR) не вмешиваются», — приводит слова Каманцева «Матч».

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