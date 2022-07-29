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Жигулёв рассказал о самом удивительном поступке Галицкого

Жигулёв рассказал о самом удивительном поступке Галицкого
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Бывший полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв рассказал о самом удивительном поступке владельца клуба Сергея Галицкого.

«От него идёт просто огромная энергия. Как-то мы один раз проводили долгий разговор, общались минут 40 — про меня, про футбол. Я сидел и ощущал, насколько это сильный энергетически человек. А если про поступок говорить, то, думаю, удивляет то, что человек на собственные деньги столько делает для города. Было бы хорошо, чтобы это никого не удивляло, но, к сожалению, всё же удивляет, потому что таких, как он, мало. Кто так вкладывается в людей и город.

Когда я ещё был в Польше, то общался с Арамом Фундукяном, мы переписывались. Я так понял, там рядом находился и Галицкий. Спросил: «Как Сергей Николаевич?» Он сказал, что всё нормально, поправляется. Ну, плюс он же вернулся в Краснодар после долго отъезда. Надеюсь и думаю, что всё должно быть хорошо. Дай бог ему здоровья!», – приводит слова Жигулёва «Матч ТВ».

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