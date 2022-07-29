Известный юрист: правило о приостановке контрактов нарушает регламенты ФИФА

Юрист Михаил Прокопец рассказал, что правило ФИФА, по которому иностранные игроки могут приостанавливать контракты с российскими клубами, нарушает регламенты организации и отрицательно влияет на систему трансферов.



«Вы путаете две разные апелляции: первая — по поводу отстранения от еврокубков, которая была отклонена, вторая — оспаривание правила ФИФА по поводу возможности иностранцами приостанавливать контракты с российскими клубами.



Я не могу комментировать шансы: возможно или невозможно. Мы надеемся, что будет справедливое разбирательство. Это правило ФИФА нарушает их же регламенты, нарушает полностью систему трансферов, которая строилась десятки лет. И, главное, не имеет под собой никаких оснований. Иностранцы как играли, так и играют в России. А те немногие, кто уходят, используют эту функцию только для того, чтобы улучшить своё финансовое положение, — цитирует Прокопца «Матч».

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