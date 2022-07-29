Хосеп Гвардиола: быть вторым в ЛЧ – это невероятный успех

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об участии в Лиге чемпионов.
«Решения были обусловлены тем, что я считал правильным, тем, как я хотел играть, состоянием игроков. Несмотря на то, что мы проиграли в финале, у меня остались невероятно хорошие воспоминания об этом турнире, то, что мы сделали, выходит за рамки исключительного.
Быть вторыми в Лиге чемпионов — это невероятный успех, с моей точки зрения. Участие в финале было честью для «Манчестер Сити». В прошлом сезоне мы были близки к тому, чтобы вернуться туда. В этом сезоне мы попробуем сделать это ещё раз», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.
В ночь на 24 июля на стадионе «Лэмбо Филд» в Грин-Бей (США) состоялся товарищеский матч, в котором принимали участие чемпионы Германии и Англии – «Бавария» и «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы одержала победу со счётом 1:0.
- 29 июля 2022
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