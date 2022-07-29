Бывший игрок молодёжки Англии прокомментировал свой переход в «Эвертон»
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22-летний полузащитник Дуайт Макнил перешедший в «Эвертон» из «Бёрнли», прокомментировал свой трансфер.
«Превосходно себя чувствую после подписания соглашения с клубом. Как только я услышал об интересе „Эвертона“, то сразу захотел перейти туда. Статус клуба и то, на каком уровне играет команда, не заставили меня долго думать», — приводит слова Макнила SkySports.
Игрок подписал контракт с «ирисками» до конца июня 2027 года. Сумма трансфера осталась не разглашённой.
Хавбек ранее был заигран за молодёжку Англии. На счету Макнила 16 матчей за молодёжные сборные Англии, в которых он отметился одним забитым мячом.
За «Бёрнли» во всех турнирах полузащитник провёл 147 игр, забил семь голов и отдал 17 результативных передач.
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