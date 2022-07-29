Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший игрок молодёжки Англии прокомментировал свой переход в «Эвертон»

Бывший игрок молодёжки Англии прокомментировал свой переход в «Эвертон»
Комментарии

22-летний полузащитник Дуайт Макнил перешедший в «Эвертон» из «Бёрнли», прокомментировал свой трансфер.

«Превосходно себя чувствую после подписания соглашения с клубом. Как только я услышал об интересе „Эвертона“, то сразу захотел перейти туда. Статус клуба и то, на каком уровне играет команда, не заставили меня долго думать», — приводит слова Макнила SkySports.

Игрок подписал контракт с «ирисками» до конца июня 2027 года. Сумма трансфера осталась не разглашённой.

Хавбек ранее был заигран за молодёжку Англии. На счету Макнила 16 матчей за молодёжные сборные Англии, в которых он отметился одним забитым мячом.

За «Бёрнли» во всех турнирах полузащитник провёл 147 игр, забил семь голов и отдал 17 результативных передач.

Новость по теме
«Эвертон» подписал бывшего игрока молодёжной сборной Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022