Бывший игрок молодёжки Англии прокомментировал свой переход в «Эвертон»

22-летний полузащитник Дуайт Макнил перешедший в «Эвертон» из «Бёрнли», прокомментировал свой трансфер.

«Превосходно себя чувствую после подписания соглашения с клубом. Как только я услышал об интересе „Эвертона“, то сразу захотел перейти туда. Статус клуба и то, на каком уровне играет команда, не заставили меня долго думать», — приводит слова Макнила SkySports.

Игрок подписал контракт с «ирисками» до конца июня 2027 года. Сумма трансфера осталась не разглашённой.



Хавбек ранее был заигран за молодёжку Англии. На счету Макнила 16 матчей за молодёжные сборные Англии, в которых он отметился одним забитым мячом.



За «Бёрнли» во всех турнирах полузащитник провёл 147 игр, забил семь голов и отдал 17 результативных передач.