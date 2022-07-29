«Готов начать эту новую главу». Жюль Кунде – после перехода в «Барселону»
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Французский защитник Жюль Кунде прокомментировал свой переход из «Севильи» в каталонскую «Барселону».
«Доброй ночи! Очень взволнован и готов начать эту новую главу», — написал Кунде в социальной сети.
23-летний Кунде — воспитанник «Бордо». За французскую команду защитник в 70 матчах забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В 2019 году Жюль перешёл в «Севилью» и с тех пор отличился девять раз и трижды отдал голевые передачи партнёрам в 133 играх. Соглашение между сторонами истекает через два года.
В июне 2021 года Кунде впервые сыграл за сборную Франции. На счету защитника 11 матчей за команду, в которых он заработал по одной жёлтой и красной карточке.
Также Кунде дал большой комментарий о своём переходе.
Новость по темеКунде прокомментировал переход из «Севильи» в «Барселону»
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