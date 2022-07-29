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Сауль может стать заменой Погба в «Ювентусе»

Сауль может стать заменой Погба в «Ювентусе»
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Представители полузащитника мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса, предложат своего клиента туринскому «Ювентусу», сообщает As.

По информации источника, испанец может стать заменой Полю Погба, который получил травму и выбыл на длительный срок.

Напомним, что 27-летний испанец вернулся в «Атлетико» из лондонского «Челси» в связи с истечением срока арендного соглашения. Контракт Сауля с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Боссы синих решили не активировать сумму выкупа испанца у «Атлетико» в размере € 36 млн.

Сауль в 25 матчах за лондонскую команду отметился одним голом. Контракт испанского футболиста с «Атлетико» истекает в 2026 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 35 млн.

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